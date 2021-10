Mourinho: «La Roma è passione eterna. Sono più allenatore oggi di 10 anni fa» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Josè Mourinho, tecnico della Roma, si è raccontato in un’intervista concessa ad Esquire: le parole dell’allenatore portoghese Ai microfoni di Esquire, Josè Mourinho ha raccontato i suoi primi messi alla Roma e non solo CHI SA SOLO DI CALCIO, NON SA NIENTE DI CALCIO – «No, nessun film e nessun libro, semplicemente la mia esperienza di vita, la mia esperienza come uomo e come allenatore. Questa è una frase che avrà 20 anni, ma oggi è ancora più vera perché il calcio si è sviluppato in una direzione dove il lavoro di noi allenatori è sempre più complesso. Rispetto alle generazioni precedenti dobbiamo avere questa… io direi cultura generale, l’ossessione di sapere un po’ di tutto, perché veramente il nostro lavoro oggi non è solo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Josè, tecnico della, si è raccontato in un’intervista concessa ad Esquire: le parole dell’portoghese Ai microfoni di Esquire, Josèha raccontato i suoi primi messi allae non solo CHI SA SOLO DI CALCIO, NON SA NIENTE DI CALCIO – «No, nessun film e nessun libro, semplicemente la mia esperienza di vita, la mia esperienza come uomo e come. Questa è una frase che avrà 20, maè ancora più vera perché il calcio si è sviluppato in una direzione dove il lavoro di noi allenatori è sempre più complesso. Rispetto alle generazioni precedenti dobbiamo avere questa… io direi cultura generale, l’ossessione di sapere un po’ di tutto, perché veramente il nostro lavoronon è solo ...

Advertising

DiMarzio : Il rapporto con la città di #Roma, gli obiettivi in campo e la crescita personale: parla José #Mourinho - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #ZoryaRoma DAJE ROMA! ?? #ASRoma #UECL - RashlawQ10 : RT @DiMarzio: Il rapporto con la città di #Roma, gli obiettivi in campo e la crescita personale: parla José #Mourinho - rcpsyhn35470 : RT @DiMarzio: Il rapporto con la città di #Roma, gli obiettivi in campo e la crescita personale: parla José #Mourinho -