Uomini e Donne, una storica tronista è convolata a nozze (Foto) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono passati più di vent’anni da quando Lucia Pavan – la prima tronista nella storia di Uomini e Donne – scelse l’allora corteggiatore Costantino Vitagliano, che in quell’occasione decise di non intraprendere una conoscenza con la Pavan fuori dagli studi. A distanza di tempo, oggi Lucia è felice ed è mamma di Isabella, nata nel 2014 dalla relazione con Sacha. Proprio con il padre di sua figlia la Pavan è convolata a nozze, dopo una romantica proposta di matrimonio avvenuta in Trentino Alto Adige durante un weekend qualche tempo fa. L’ex tronista ha quindi suggellato con il matrimonio la lunga storia d’amore con il suo Sacha, e in abito da sposa è apparsa più felice e radiosa che mai: E’ stata Lucia stessa a raccontare a noi di IsaeChia in esclusiva le emozioni provate quel giorno e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono passati più di vent’anni da quando Lucia Pavan – la primanella storia di– scelse l’allora corteggiatore Costantino Vitagliano, che in quell’occasione decise di non intraprendere una conoscenza con la Pavan fuori dagli studi. A distanza di tempo, oggi Lucia è felice ed è mamma di Isabella, nata nel 2014 dalla relazione con Sacha. Proprio con il padre di sua figlia la Pavan è, dopo una romantica proposta di matrimonio avvenuta in Trentino Alto Adige durante un weekend qualche tempo fa. L’exha quindi suggellato con il matrimonio la lunga storia d’amore con il suo Sacha, e in abito da sposa è apparsa più felice e radiosa che mai: E’ stata Lucia stessa a raccontare a noi di IsaeChia in esclusiva le emozioni provate quel giorno e ...

