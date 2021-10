Una Vita | spoiler al 15 ottobre | Genoveva confessa il suo amore a Felipe

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perarriverà il momento di aprire il proprio cuore a, ma, come segnalano glidi Unaal 15, non sarà una scelta saggia e valida. La Salmeron, infatti, dopo essere stata assolta in tribunale grazie alle losche manovre di Javier Velasco, che l'ha salvata dall'accusa di aver assassinato Marcia Sampaio, si è resa conto di essere ancora perdutamente innamorata del marito e non esiterà a rivelarglielo. Tutto partirà quando, ormai certo che la consorte abbia ucciso la povera Marcia, deciderà di partire per Cuba per cercare Santiago e spingerlo a dire la verità sulla sua alleanza con la Salmeron. In seguito, quandoverrà a sapere che l'Alvarez Hermoso è intenzionato a mettersi in viaggio, avrà un confronto con lui molto ...