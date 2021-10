Advertising

italiaserait : Pediatria, Biasci (Fimp): ‘Contro meningite vaccinazione strumento più efficace’ - TV7Benevento : Pediatria, Biasci (Fimp): 'Contro meningite vaccinazione strumento più efficace'... -

Adnkronos

Le classi di età più a rischio? "Per quanto riguarda la meningite da meningococco di tipo B - prosegue- sono particolarmente a rischio i primi mesi di vita, per cui si sottolinea sempre la ...'Non pensiamo a una vaccinazione negli hub, ma pensiamo a una vaccinazione nelle strutture delladi base che garantiscono un'accoglienza più familiare - suggerisce- Questo penso ...Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Febbre alta, vomito, confusione, irritabilità, irrigidimento del collo, cefalea. Sono i classici sintomi della meningite, pato ...Le prospettive dell’era Post-Covid al centro dell’edizione 2021 di “Inventing for Life Health Summit”, l’evento promosso da MSD Italia che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, società scient ...