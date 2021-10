L' Italia cade sul più bello | finisce l' imbattibilità azzurra

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La doppietta di Ferran Torres ha permesso alla Spagna di staccare il pass per la finale di Uefa Nations League. Per l'Italia, in 10 uomini dal 39' per l'espulsione di Bonucci, il gol di Pellegrini rende solo meno amaro il risultato. Si interrompe la striscia di 37 risultati utili consecutivi