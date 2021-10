Lautaro e un rinnovo che non arriva: le parole dell’agente (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lautaro Martinez e l’Inter. Le sensazioni per il rinnovo sono positive ma ancora manca la firma. Intanto ha parlato l’entourage del giocatore argentino. Lautaro Martinez, Inter, rinnovo Le parole di Camano “Posso dire che Lautaro è felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo il rinnovo con l’Inter e sono davvero fiducioso, la strada imboccata è quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tutti e tre sono degli attaccanti terribili per le difese avversarie”. LEGGI ANCHE: Inter, continuano i problemi finanziari: altra cessione in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Martinez e l’Inter. Le sensazioni per ilsono positive ma ancora manca la firma. Intanto ha parlato l’entourage del giocatore argentino.Martinez, Inter,Ledi Camano “Posso dire cheè felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo ilcon l’Inter e sono davvero fiducioso, la strada imboccata è quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa.è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tutti e tre sono degli attaccanti terribili per le difese avversarie”. LEGGI ANCHE: Inter, continuano i problemi finanziari: altra cessione in ...

