Report medico Genoa | le condizioni di Destro | Criscito | Vanheusden e Bani

Il Genoa ha emesso un Report medico dove informa sulle condizioni di Mattia Destro, Mattia Bani, Zinho Vanheusden e Domenico Criscito. «Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali hanno evidenziato le seguenti situazioni: Mattia Destro ha una contrattura del muscolo semimembranoso Destro con accertamenti diagnostici negativi. Domenico Criscito ha una distorsione della caviglia sinistra con lesione ...

