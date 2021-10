Marilyn Manson invecchiato, la foto virale è autentica o è un falso? (Di martedì 5 ottobre 2021) La foto ritraente un Marilyn Manson visibilmente invecchiato e malridotto, che è diventata virale negli ultimi giorni, è autentica o è un falso? Una delle accuse di violenza sessuale mosse contro Marilyn Manson è stata recentemente respinta da un giudice del New Hampshire e sui social media è stata diffusa una foto, diventata subito virale, in cui il musicista sembra molto invecchiato": lo scatto in questione non è autentico, è un'immagine alterata digitalmente che è stata creata dall'utente Reddit Jimmy Fallen. Marilyn Manson oggi ha un aspetto ben diverso da quello della foto che è stata realizzata modificando una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Laritraente unvisibilmentee malridotto, che è diventatanegli ultimi giorni, èo è un? Una delle accuse di violenza sessuale mosse controè stata recentemente respinta da un giudice del New Hampshire e sui social media è stata diffusa una, diventata subito, in cui il musicista sembra molto": lo scatto in questione non è autentico, è un'immagine alterata digitalmente che è stata creata dall'utente Reddit Jimmy Fallen.oggi ha un aspetto ben diverso da quello dellache è stata realizzata modificando una ...

