Risultato ottimo per Meloni e Salvini. E non è una battuta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Vedremo nelle prossime ore come si consolideranno i dati, ma un elemento emerge con certezza: questo è il miglior Risultato possibile per Giorgia Meloni e Matteo Salvini perché è l’unico politicamente utile al loro percorso politico futuro. I due leader di destra quindi debbono essere pronti a cogliere il messaggio che arriva dal corpo elettorale e sono in condizione di farlo proprio perché il messaggio è netto, mentre invece avrebbero molte maggiori difficoltà in caso di numeri meno espliciti. Qual è dunque questo messaggio? Semplice all’inverosimile: molte decine di migliaia di potenziali elettori destra hanno preferito stare a casa piuttosto che votare il candidato della loro parte, rendendo così fortissimi i risultati (che sono sempre percentuali sui votanti) dei candidati di sinistra. Cosi si spiegano i trionfi di Bologna e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Vedremo nelle prossime ore come si consolideranno i dati, ma un elemento emerge con certezza: questo è il migliorpossibile per Giorgiae Matteoperché è l’unico politicamente utile al loro percorso politico futuro. I due leader di destra quindi debbono essere pronti a cogliere il messaggio che arriva dal corpo elettorale e sono in condizione di farlo proprio perché il messaggio è netto, mentre invece avrebbero molte maggiori difficoltà in caso di numeri meno espliciti. Qual è dunque questo messaggio? Semplice all’inverosimile: molte decine di migliaia di potenziali elettori destra hanno preferito stare a casa piuttosto che votare il candidato della loro parte, rendendo così fortissimi i risultati (che sono sempre percentuali sui votanti) dei candidati di sinistra. Cosi si spiegano i trionfi di Bologna e ...

Rescuer Training Practice, a Empoli giornata di formazione per 300 soccorritori Un ottimo risultato per l'evento, volto all'approfondimento delle competenze dei soccorritori delle associazioni che insieme forniscono servizi sanitari di emergenza nell'empolese - valdelsa - ...

Amministrative: Renzi, 'risultati molto buoni per candidati sostenuti da Iv' Roma, 4 ott. "I dati dai seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da Italia Viva. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già elett ...

