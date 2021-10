Barcellona, Koeman: 'Il mio futuro? E' una domanda per Laporta' (Di domenica 3 ottobre 2021) MADRID (SPAGNA) - Il Barcellona è uscito con le ossa rotte dal big match contro l' Atletico Madrid , perso 2 - 0 . Ronald Koeman , però, non perde l'ottimismo, certo di avere ancora Joan Laporta ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) MADRID (SPAGNA) - Ilè uscito con le ossa rotte dal big match contro l' Atletico Madrid , perso 2 - 0 . Ronald, però, non perde l'ottimismo, certo di avere ancora Joan...

Advertising

CB_Ignoranza : Un anno fa #Koeman, appena è diventato allenatore del #Barcellona, ha chiamato Luis #Suarez per dirgli che non era… - sportli26181512 : Barcellona, Koeman: 'Il mio futuro? E' una domanda per Laporta': Le parole del tecnico dei blaugrana dopo la sconfi… - LoSparaCazzate : RT @CB_Ignoranza: Un anno fa #Koeman, appena è diventato allenatore del #Barcellona, ha chiamato Luis #Suarez per dirgli che non era nei pi… - sportface2016 : #Barcellona, #Koeman: 'Credo in questa squadra. Futuro? Chiedete a #Laporta' #Liga - Crocianius01 : RT @CB_Ignoranza: Un anno fa #Koeman, appena è diventato allenatore del #Barcellona, ha chiamato Luis #Suarez per dirgli che non era nei pi… -