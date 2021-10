Getir arriva a Milano | fai la spesa online e la ricevi a casa entro 10 minuti

Advertising

Digital_Day : Se vivi a Milano oggi puoi ricevere la spesa a casa in dieci minuti, al massimo - foodaffairs_it : Debutta in Italia Getir, servizio di delivery che promette la consegna della spesa entro 10 minuti dall’ordine… -

Ultime Notizie dalla rete : Getir arriva

DDay.it - Digital Day

... che nell'arco di una manciata di minutia destinazione. E non solo al classico domicilio, ... Le potenzialità e il focus sull'Europa del Sud ha convinto la società turca, che ha sede a ...Ci sono altri player in arrivo:e Dija, tra gli altri. L'unica costante è la promessa: c onsegne rapidissime, stessi prezzi del negozio. Quandoun ordine su Blok, si illumina lo schermo ...Debutta in Italia nel capoluogo lombardo il servizio della startup turca che offre un servizio di consegna ultra veloce: massimo 10 minuti per ricevere la spesa a casa. Disponibili circa 1000 prodotti ...PayPal ha annunciato, lo scorso 21 settembre, l’arrivo della sua nuova app, per offrire ai clienti il modo migliore per gestire i pagamenti digitali quotidiani. La versione ...