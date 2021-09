PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante (Di giovedì 30 settembre 2021) progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E’ questo uno degli obiettivi del progetto Horizon2020 ReSHEALience, finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal professor Liberato Ferrara del Politecnico di Milano, e che vede, fra gli altri, una forte sinergia con l’Universitat Politecnica de Valencia. Il Politecnico di Milano spiega che “migliorare le prestazioni dei materiali cementizi con la capacità di estendere la funzionalità del materiale e delle strutture in scenari estremamente aggressivi e ridurre le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, può altresì consentire di superare i consueti limiti – 50 anni – degli attuali codici di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021)une ottenere dalin stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E’ questo uno degli obiettivi del progetto Horizon2020 ReSHEALience, finanziato dalla Commissione Europea,to dal professor Liberato Ferrara del Politecnico di Milano, e che vede, fra gli altri, una forte sinergia con l’Universitat Politecnica de Valencia. Il Politecnico di Milano spiega che “migliorare le prestazioni dei materiali cementizi con la capacità di estendere la funzionalità del materiale e delle strutture in scenari estremamente aggressivi e ridurre le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, può altresì consentire di superare i consueti limiti – 50 anni – degli attuali codici di ...

Advertising

lifestyleblogit : PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante - - StraNotizie : PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante - fisco24_info : PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante: Progettare un calcestruzzo autoriparan… - italiaserait : PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante -

Ultime Notizie dalla rete : PoliMi coordina PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante Progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E' questo ...

PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante Progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E' questo ...

PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante Adnkronos PoliMi coordina studio europeo per progettare un calcestruzzo autoriparante Progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E’ questo u ...

Progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E' questo ...Progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E' questo ...Progettare un calcestruzzo autoriparante e ottenere dal calcestruzzo in stadio fessurato una durabilità superiore almeno del 30% rispetto ai convenzionali calcestruzzi ad alte prestazioni. E’ questo u ...