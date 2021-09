Migranti | Verducci | ' condanna Lucano talmente abnorme che lascia interdetti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Oggi Mimmoha ricevuto unapesantissima: 13 anni e 2 mesi. È una cosaenorme che. Giusto per capire: Luca Traini, che nel 2018 a Macerata sparò per strada contro persone inermi, ferendone gravemente 6, ha avuto unainferiore". Lo scrive su Fb il senatore del Pd Francesco. "Di una cosa sono certo: nei prossimi gradi di giudizio la verità di Riace verrà stabilita, ed in ogni caso mai i valori di integrazione e accoglienza che Riace e Mimmohanno incarnato in questi anni potranno essere scalfiti, perché l'integrazione è l'unica risposta per costruire un mondo in cui vivere bene".