Vaccini, YouTube contro i no vax: rimuoverà tutti i video che fanno disinformazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) YouTube ha deciso che rimuoverà tutti i video che fanno disinformazione sui Vaccini dalla sua piattaforma. Non solo quelli relativi ai sieri anti covid , ma anche contro i Vaccini relativi al morbillo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha deciso chechesuidalla sua piattaforma. Non solo quelli relativi ai sieri anti covid , ma ancherelativi al morbillo ...

Advertising

LaStampa : Covid, Youtube mette al bando i No Vax: rimuoverà tutti i video di disinformazione sui vaccini - borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - rekko15 : RT @HuffPostItalia: YouTube rimuoverà i video che fanno disinformazione sui vaccini - Roxy19794 : RT @ImolaOggi: Resteranno solo le menzogne ultravax YouTube rimuoverà tutti i video che sostengono che i vaccini non riducono la trasmissio… - AlexTheModLife : RT @HuffPostItalia: YouTube rimuoverà i video che fanno disinformazione sui vaccini -