SBK, Portimao ultima spiaggia per Jonathan Rea? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ed eccoci all'atto finale del trittico SBK iberico: Portimao. Che tipo di pista è l'Autodromo do Algarve? Sicuramente veloce, spettacolare, tecnica e selettiva, poiché costituita da saliscendi, punti ...

