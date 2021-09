Trentino Alto Adige, dopo l’aumento di stipendio ora i consiglieri cercano una toppa: le proposte e l’indignazione dei sindacati (Di martedì 28 settembre 2021) La bufera che si è abbattuta sul consiglio regionale del Trentino Alto Adige a causa degli arretrati degli adeguamenti Istat degli stipendi è diventata un caso nazionale. dopo le indennità d’oro, dopo i vitalizi e gli scandali dei rimborsi spese, è solo l’ultima delle grane con cui devono fare i conti i consiglieri delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano. Nella busta paga di settembre sono stati liquidati gli arretrati, mentre l’indennità di carica è passata da 9.800 euro mensili a 10.250 euro. Il fatto non poteva passare inosservato, visto che ha portato lo stipendio di settembre a gonfiarsi come minimo di 15mila euro, anche se i consiglieri che erano stati eletti anche nella precedente legislatura hanno incassato molto di più. Il bello è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) La bufera che si è abbattuta sul consiglio regionale dela causa degli arretrati degli adeguamenti Istat degli stipendi è diventata un caso nazionale.le indennità d’oro,i vitalizi e gli scandali dei rimborsi spese, è solo l’ultima delle grane con cui devono fare i conti idelle due Province Autonome di Trento e di Bolzano. Nella busta paga di settembre sono stati liquidati gli arretrati, mentre l’indennità di carica è passata da 9.800 euro mensili a 10.250 euro. Il fatto non poteva passare inosservato, visto che ha portato lodi settembre a gonfiarsi come minimo di 15mila euro, anche se iche erano stati eletti anche nella precedente legislatura hanno incassato molto di più. Il bello è ...

