Expo 2030, Draghi candida Roma. La Raggi plaude, il web la fa nera: “E le Olimpiadi, allora?” (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale. Lo comunica Palazzo Chigi. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il premier nella sua lettera. Che nella lettera ringrazia i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. La decisione affianca dunque Roma alle altre candidate: la capitale dell’Arabia saudita, Ryad, e la città portuale della Corea del Sud, Busan. Draghi candida Roma all’Expò 2030: i candidati d’accordo. Anche la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha comunicato che il governo candideràCapitale ad ospitare l’Esposizione Universale del, in una lettera inviata aiti a sindaco diCapitale. Lo comunica Palazzo Chigi. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il premier nella sua lettera. Che nella lettera ringrazia iti “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. La decisione affianca dunquealle altrete: la capitale dell’Arabia saudita, Ryad, e la città portuale della Corea del Sud, Busan.all’Expò: iti d’accordo. Anche la ...

Advertising

RaiNews : Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Espo… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il governo candiderà Roma per Expo 2030. Il premier invia una lettera ai candidati alle amministrative nel… - rtl1025 : ??? Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha comunicato che il governo candiderà #Roma Capitale ad ospitare l'#Expo del 2030 - matteodipaolo89 : RT @LorenzoCast89: Il governo candiderà Roma per l’Expo 2030. Draghi in versione Richelieu ha trovato il modo per commissariare l’ingoverna… - santalmassi : Draghi rende giustizia a Roma. La Raggi dicendo no alle Olimpiadi ci nego una eventualità (non è detto che ce le av… -