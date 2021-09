Serie C, girone C, il Catanzaro fermato dal Catania: è 1-1 al “Ceravolo” (Di lunedì 27 settembre 2021) Quarto pareggio di fila del Catanzaro che viene fermato dal Catania al “Ceravolo” sul risultato di 1-1. Catania in vantaggio all’11 con un grandissimo gol di Russini, il pareggio dei calabresi al 21? con Carlini, su rigore. Rigore assolutamente inventato dal direttore di gara, per un fallo fuori area del difensore etneo. Nella ripresa il Catanzaro prova a vincere la sfida ma non riesce a superare il muro del Catania. Finisce 1-1. Catanzaro al quarto pareggio di fila, che sale a 7 punti, gli stessi dell’Avellino. Il Catania sale a 4 punti. Giovedì sfida al Partenio con l’Avellino per i calabresi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Quarto pareggio di fila delche vienedalal “” sul risultato di 1-1.in vantaggio all’11 con un grandissimo gol di Russini, il pareggio dei calabresi al 21? con Carlini, su rigore. Rigore assolutamente inventato dal direttore di gara, per un fallo fuori area del difensore etneo. Nella ripresa ilprova a vincere la sfida ma non riesce a superare il muro del. Finisce 1-1.al quarto pareggio di fila, che sale a 7 punti, gli stessi dell’Avellino. Ilsale a 4 punti. Giovedì sfida al Partenio con l’Avellino per i calabresi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ftg_soccer : GOAL! Catania in Italy Serie C: Girone C Catanzaro 0-1 Catania - TuttoAvellinoit : Il #Catanzaro non decolla. Quarto pareggio di fila per i calabresi. Giovedì la sfida all'#Avellino. #SerieC #LegaPro - sportli26181512 : Serie C, Carlini risponde a Russini: tra Catanzaro-Catania è 1-1: Nel posticipo del Girone C i siciliani passano in… - ftg_soccer : GOAL! Crema in Italy Serie D: Girone B Crema 1-2 Arconatese GOAL! Torino in Italy Serie A Venezia 0-1 Torino - ftg_soccer : GOAL! Arconatese in Italy Serie D: Girone B Crema 0-2 Arconatese -