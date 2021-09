Advertising

oriettariccetti : RT @MaiorinoM5S: Oggi sarò ospite con altri esponenti della politica presso la residenza dell'ambasciatore tedesco #ViktorElbling per comm… - zazoomblog : Elezioni Germania ambasciatore tedesco a Roma: “Via Merkel ma continuità forte” - #Elezioni #Germania #ambasciatore - MaiorinoM5S : Oggi sarò ospite con altri esponenti della politica presso la residenza dell'ambasciatore tedesco #ViktorElbling p… - Cisco46allegro : RT @ultimenews24: La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto oggi un'onorificenza dalla Germania. 'Sono molto onorata ma anche colpita n… - callmefree1 : Ambasciatore tedesco consegna onorificenza alla senatrice Segre -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore tedesco

Da domani (oggi, ndr) in poi cominceranno i contatti tra i partiti, forse anche un negoziato per vedere chi può formare una coalizi one': lo ha affermato ad askanews l'in Italia, ...Leggi anche Elezioni Germania, Scholz: "Volontà elettori chiara Spd, Verdi e Fdp al governo" Elezioni Germania,a Roma: "Via Merkel ma continuità forte" La Linke, seppur al di ...Lunedì, 27 settembre 2021 Home > aiTv > Ambasciatore tedesco: esito stretto, ci vorrà un po' per governo Roma, 27 set. (askanews) - "Un risultato ancora molto stretto, ancora non abbiamo quello defini ...Con Piero Fassino (PD) in video collegamento da Strasburgo, Cesare Pietroiusti (Azienda Speciale Palaexpo), Nicoletta Pirozzi (IAI), Dario Fabri (Limes). Moderazione: Claudio Landi (Radio Radicale) ...