Classifica Mondiale piloti F1 2021: Verstappen a -2 da Hamilton, Sainz 6°, Leclerc 7° (Di domenica 26 settembre 2021) Classifica Mondiale piloti F1 2021 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 246.5 2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 244.5 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 151 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 139 5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 1206 Carlos Sainz ESP FERRARI 112.57 Charles Leclerc MON FERRARI 104 8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 95 9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66 10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58 11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45 12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35 13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24 14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18 15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16 16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7 17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 618 Antonio Giovinazzi ITA ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)F11 LewisGBR MERCEDES 246.5 2 MaxNED RED BULL RACING HONDA 244.5 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 151 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 139 5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 1206 CarlosESP FERRARI 112.57 CharlesMON FERRARI 104 8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 95 9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66 10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58 11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45 12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35 13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24 14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18 15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16 16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7 17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 618 Antonio Giovinazzi ITA ...

Advertising

fattoquotidiano : SCANDALO ALLA BANCA MONDIALE Pressioni sullo staff anche dalla ex ad Georgieva, che ora guida il Fondo monetario - botto9360 : @SabyGiammy Poi a metà classifica, nemmeno fossero in lotta x il mondiale - CircusFuno : F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Russia a Sochi - corsedimoto : SUPERBIKE - LIVE e Gara-2 del GP #Jerez. Segui in diretta il secondo round con tempi, classifica, analisi e aggiorn… - RustyBucketEsp : Il nostro GK @DrastalEdem nonché capitano è primo al mondo nella classifica mondiale dei GK di fifa22 ps5 #FIFA22… -