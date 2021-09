Patrick Zaki, la lettera dal carcere ai compagni dell’Università di Bologna: «Voglio tornare in Piazza Maggiore» (Di sabato 25 settembre 2021) Patrick Zaki, lo studente di Bologna arrestato in Egitto il 7 febbraio 2020, ha scritto una lettera ai suo compagni di master che la scorsa settimana si sono laureati. La lettera è stata pubblicata dal quotidiano Domani. «Cari tutti, Voglio rassicurare la mia famiglia, i miei amici e la mia fidanzata che sono in buona salute», si legge. «Vorrei congratularmi con i miei colleghi all’Università per la loro laurea. Auguro loro buona fortuna per quello che faranno in futuro. Riportami in Piazza Maggiore. Grazie alla città all’università e alle bandiere gialle». Tra pochi giorni riprenderà il processo a Mansoura. Zaki è in carcere con l’accusa di propaganda sovversiva e terroristica. La legale, Hoda ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021), lo studente diarrestato in Egitto il 7 febbraio 2020, ha scritto unaai suodi master che la scorsa settimana si sono laureati. Laè stata pubblicata dal quotidiano Domani. «Cari tutti,rassicurare la mia famiglia, i miei amici e la mia fidanzata che sono in buona salute», si legge. «Vorrei congratularmi con i miei colleghi all’Università per la loro laurea. Auguro loro buona fortuna per quello che faranno in futuro. Riportami in. Grazie alla città all’università e alle bandiere gialle». Tra pochi giorni riprenderà il processo a Mansoura.è incon l’accusa di propaganda sovversiva e terroristica. La legale, Hoda ...

Advertising

amnestyitalia : Amnesty è con te! La nostra segretaria generale @AgnesCallamard lancia un appello per la liberazione di Patrick Za… - Agenzia_Ansa : Le accuse più gravi a carico di Patrick Zaki, quelle di propaganda sovversiva e terroristica, persistono nel proces… - amnestyitalia : Voci per Patrick: la musica e l’arte per #FreePatrickZaki il 2 ottobre al @MEI_Meeting di Faenza - RenataRZargar : Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana a Patrick Zaki - Firma la petizione! - infoitinterno : Patrick Zaki, la lettera dal carcere ai compagni dell’Università di Bologna: «Voglio tornare in Piazza Maggiore» -