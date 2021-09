Germania, Scholz (Spd): con me cancelliere vita accessibile (Di sabato 25 settembre 2021) Il candidato alla cancellieria tedesca per i Socialdemocratici, Olaf Scholz, si è concentrato ancora una volta sulla politica sociale nel suo ultimo comizio prima delle elezioni di domani. Scholz ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Il candidato alla cancellieria tedesca per i Socialdemocratici, Olaf, si è concentrato ancora una volta sulla politica sociale nel suo ultimo comizio prima delle elezioni di domani.ha ...

Advertising

petergomezblog : Germania, le elezioni più “italiane” di sempre: gli attacchi a Scholz sull’anti-riciclaggio e le accuse di uso poli… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Elezioni in #Germania, le posizioni dei candidati: Armin #Laschet per la Cdu-Csu, Olaf #Scholz per l’Spd e Annalena #Bae… - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: Né lunedì però né subito dopo sapremo quale coalizione formerà la maggioranza di governo #Merkel #elezioniGermania https:… - ilriformista : Né lunedì però né subito dopo sapremo quale coalizione formerà la maggioranza di governo #Merkel #elezioniGermania - DD_Mauro : RT @SBidimedia: Domani si terranno le elezioni in Germania ???? L'SPD di Scholz alla fine sarà primo partito? La CDU di Laschet è riuscita a… -