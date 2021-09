Gasperini: «Una bellissima partita, ne usciamo più consapevoli e più forti» (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio contro l’Inter a San Siro. Venire qui e giocare così è delle grandi squadre. «Il gol di Piccoli lascia l’amaro in bocca, è normale, ci sono stati momenti a favore nostro e altri a favore loro, è stata una bella partita, tutti hanno giocato per vincere, fino all’ultimo, da una parte e dall’altra. Siamo stati vicini a perdere sul rigore e a vincere dopo, dobbiamo essere soddisfatti della gara fatta». Davanti si è creato tanto, forse dietro avete concesso troppo. «I cambi dell’Inter sono stati importanti, hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche acciaccato, qualcuno che rientrava, nel finale siamo calati. Non siamo riusciti a tenere paradossalmente su Di Marco che ci ha messi molto in difficoltà. L’ingresso di Pasalic ha sistemato le cose». E’ stato un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio contro l’Inter a San Siro. Venire qui e giocare così è delle grandi squadre. «Il gol di Piccoli lascia l’amaro in bocca, è normale, ci sono stati momenti a favore nostro e altri a favore loro, è stata una bella, tutti hanno giocato per vincere, fino all’ultimo, da una parte e dall’altra. Siamo stati vicini a perdere sul rigore e a vincere dopo, dobbiamo essere soddisfatti della gara fatta». Davanti si è creato tanto, forse dietro avete concesso troppo. «I cambi dell’Inter sono stati importanti, hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche acciaccato, qualcuno che rientrava, nel finale siamo calati. Non siamo riusciti a tenere paradossalmente su Di Marco che ci ha messi molto in difficoltà. L’ingresso di Pasalic ha sistemato le cose». E’ stato un ...

Cardocan1 : @CarloAl87550029 Mah, forse potrei augurarvi una gestione Gasperini, da interista. - internewsit : Gasperini: «Una grande partita, entrambe volevano vincere. Brave» - - ultrafcim : Per chi pensa che sia un buon risultato perdere punti contro un avversario insignificante comandato da uno merda co… - napolista : Gasperini: «Una bellissima partita, ne usciamo più consapevoli e più forti» A Dazn: “Entrambe le squadre hanno gio… - MstrDoor : @CucchiRiccardo Gasperini ha sbagliato i cambi. Anche cambiare 3 giocatori insieme quando sei in vantaggio non mi sembra una genialata -