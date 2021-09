Auto, martedì al via l’ecobonus per comprare l’usato. Come funziona (Di sabato 25 settembre 2021) La dote di 40 milioni, a fronte di una fascia media di contributo di 1.000 euro, potrebbe rivelarsi esigua Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 settembre 2021) La dote di 40 milioni, a fronte di una fascia media di contributo di 1.000 euro, potrebbe rivelarsi esigua

Advertising

Agenzia_Ansa : Parte la corsa all'ecobonus anche per le auto usate. Martedì si apre infatti la procedura per prenotare gli incenti… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Parte la corsa all'ecobonus anche per le auto usate. Martedì si apre infatti la procedura per prenotare gli incentivi per… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Parte la corsa all'ecobonus anche per le auto usate. Martedì si apre infatti la procedura per prenotare gli incentivi per… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Parte la corsa all'ecobonus anche per le auto usate. Martedì si apre infatti la procedura per prenotare gli incentivi per… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Arrivano gli incentivi #Ecobonus per l'acquisto di auto usate. A partire dalle 10 di martedì 28 settembre i concessionar… -