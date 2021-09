"Per loro il massimo disprezzo": lo schiaffo di Capitano Ultimo (Di venerdì 24 settembre 2021) L'assoluzione in appello degli ufficiali del Ros nel processo sulla trattativa Stato-mafia ha soddisfatto anche il Capitano Ultimo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) L'assoluzione in appello degli ufficiali del Ros nel processo sulla trattativa Stato-mafia ha soddisfatto anche il

Advertising

Pontifex_it : Non voltiamo lo sguardo di fronte alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle privati della libertà e della dignit… - GiuseppeConteIT : Oggi a #Latina per incontrare i cittadini e ascoltare le loro istanze, problemi, speranze. Incontro avvenuto nel pa… - borghi_claudio : Ma quelli di #fanpage che si disperano per un atto della magistratura non sono gli stessi per i quali la magistratu… - usopphki : @radivicci troppo belli per loro ahahaha - alex_antony17 : RT @SusannaCeccardi: Esperienza terribile per due sorelle e un loro amico, che hanno avuto il sangue freddo di chiamare i carabinieri. Quan… -