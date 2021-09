Michele Broili sospeso da tutte le gare. Parte l’indagine federale: lunedì il pugile dovrà spiegare al giudice i suoi tatuaggi nazisti (Di venerdì 24 settembre 2021) Michele Broili non potrà salire su un ring per una competizione ufficiale finché la giustizia federale non avrà deciso sul suo destino sportivo. Il pugile di Trieste tornato al centro delle polemiche per i suoi tatuaggi nazisti è stato sospeso dalla procura federale, accettando così la richiesta della Federazione pugilistica italiana che lo aveva segnalato al giudice sportivo dopo essere tornato sul ring lo scorso sabato con i suoi già noti tatuaggi per la finale del titolo italiano nella categoria Superpiuma. In quell’occasione Broili era stato sconfitto dall’italo-marocchino Hassan Nourdine, ma le batoste per il pugile triestino non sono finite lì. ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021)non potrà salire su un ring per una competizione ufficiale finché la giustizianon avrà deciso sul suo destino sportivo. Ildi Trieste tornato al centro delle polemiche per iè statodalla procura, accettando così la richiesta della Federazione pugilistica italiana che lo aveva segnalato alsportivo dopo essere tornato sul ring lo scorso sabato con igià notiper la finale del titolo italiano nella categoria Superpiuma. In quell’occasioneera stato sconfitto dall’italo-marocchino Hassan Nourdine, ma le batoste per iltriestino non sono finite lì. ...

