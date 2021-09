Cottarelli: «Interspac, proposta entro due mesi poi decide Suning» (Di venerdì 24 settembre 2021) “Noi abbiamo quasi scelto il nostro consulente che ci aiuterà a preparare un piano di governance dettagliato e contiamo di presentare la nostra proposta entro la fine di novembre. Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, ma questo è il nostro obiettivo. Se ci fosse interesse da parte della proprietà dell’Inter, passeremmo alla fase della raccolta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) “Noi abbiamo quasi scelto il nostro consulente che ci aiuterà a preparare un piano di governance dettagliato e contiamo di presentare la nostrala fine di novembre. Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, ma questo è il nostro obiettivo. Se ci fosse interesse da parte della proprietà dell’Inter, passeremmo alla fase della raccolta L'articolo

