Steam Deck e la sua interfaccia utente mostrati in un video leakato (Di giovedì 23 settembre 2021) Lo Steam Deck è uno degli hardware più controversi degli ultimi anni, configurandosi come un PC portatile ma limitato per quando riguardo componentistica e soprattutto design. Ne abbiamo già parlato. Quello che non sappiamo con i dovuti dettagli è la composizione reale dell'interfaccia utente e delle sue funzioni, visto che Valve ha mantenuto il massimo riserbo in tal senso, facendo firmare parecchie scartoffie sulla non divulgazione di informazioni sul prodotto. Ma purtroppo o per fortuna, alcuni non fanno caso all'eventuali conseguenze, mostrando ciò che dovrebbe essere mantenuto segreto. È il caso appunto della nuova interfaccia utente dello Steam Deck che, grazie a uno sviluppatore cinese su Reddit, ora è sotto gli occhi di tutti. In questo breve ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Loè uno degli hardware più controversi degli ultimi anni, configurandosi come un PC portatile ma limitato per quando riguardo componentistica e soprattutto design. Ne abbiamo già parlato. Quello che non sappiamo con i dovuti dettagli è la composizione reale dell'e delle sue funzioni, visto che Valve ha mantenuto il massimo riserbo in tal senso, facendo firmare parecchie scartoffie sulla non divulgazione di informazioni sul prodotto. Ma purtroppo o per fortuna, alcuni non fanno caso all'eventuali conseguenze, mostrando ciò che dovrebbe essere mantenuto segreto. È il caso appunto della nuovadelloche, grazie a uno sviluppatore cinese su Reddit, ora è sotto gli occhi di tutti. In questo breve ...

