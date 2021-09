Spalletti a DAZN: “Primo tempo difficile, Anguissa ha subito capito cosa fare!” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN subito dopo il fischio finale di Sampdoria-Napoli. Spalletti riconosce di aver sofferto l’atteggiamento aggressivo dei padroni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico azzurro Lucianoai microfoni didopo il fischio finale di Sampdoria-Napoli.riconosce di aver sofferto l’atteggiamento aggressivo dei padroni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Spalletti a DAZN: “Oggi abbiamo fatto un buon risultato, però nel primo tempo abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha re… - Salvato95551627 : RT @CalcioPillole: 4-0 del #Napoli a 'Marassi' contro la #Sampdoria. Grande soddisfazione per il tecnico #Spalletti al termine della partit… - zazoomblog : Osimhen a DAZN: “Grazie a Spalletti per la fiducia che ha in me!” - #Osimhen #DAZN: #“Grazie #Spalletti - PirataPantani10 : Intervista #Spalletti dopo #SampdoriaNapoli a #Dazn - Fprime86 : RT @CalcioPillole: 4-0 del #Napoli a 'Marassi' contro la #Sampdoria. Grande soddisfazione per il tecnico #Spalletti al termine della partit… -