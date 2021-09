L’Ue propone uno solo tipo di caricabatterie per smartphone e altri dispositivi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 23 settembre 2021) La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles una nuova direttiva che imporrà una soluzione unica di ricarica standardizzata per tutti glielettronici (tablet, videocamere digitali, cuffie, auricolari, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili), garantendone l'interoperabilità con gli alimentatori esterni. Le porte USB-C diventeranno il formato standard per tutti iinteressati. I consumatori potranno in tal modo ricaricare i lorocon lo stesso caricabatteria USB-C, indipendentemente dal loro marchio. Saranno inoltre armonizzate le tecnologie e la velocità di ricarica rapida, e verrà offerta ai consumatori la possibilità di scegliere se acquistare un nuovo dispositivo elettronico con o senza un nuovo caricabatteria. I ...