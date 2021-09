“Il green pass è una dittatura infame. Il vaccino? Non sono un cane”: Mauro Corona senza freni (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Una «dittatura infame»: è così che Mauro Corona ha definito senza mezzi termini l’obbligatorietà del green pass. Lo ha dichiarato a margine della puntata di ieri di Cartabianca. E pensare che tra lui e Bianca Berlinguer era finita malissimo: era finita con l’alpinista che aveva dato della «gallina» alla conduttrice, ponendo così fine alla sua collaborazione con il programma di Rai3. Poi, ieri sera, il grande ritorno e il boom di ascolti: ben il 5,5% di share. E lì Corona si è addirittura presentato in smoking con tanto di fiori per chiedere scusa alla Berlinguer: «Ormai siamo come Sandra e Raimondo», dice intervistato dalla Stampa. Poi annuncia: a Cartabianca «resterò tutta la stagione». Mauro Corona ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Una «»: è così cheha definitomezzi termini l’obbligatorietà del. Lo ha dichiarato a margine della puntata di ieri di Cartabianca. E pensare che tra lui e Bianca Berlinguer era finita malissimo: era finita con l’alpinista che aveva dato della «gallina» alla conduttrice, ponendo così fine alla sua collaborazione con il programma di Rai3. Poi, ieri sera, il grande ritorno e il boom di ascolti: ben il 5,5% di share. E lìsi è addirittura presentato in smoking con tanto di fiori per chiedere scusa alla Berlinguer: «Ormai siamo come Sandra e Raimondo», dice intervistato dalla Stampa. Poi annuncia: a Cartabianca «resterò tutta la stagione»....

