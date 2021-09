Roma-Udinese, Mourinho: “Nessun motivo per essere depressi, lasciateci tranquilli” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Abbiamo perso una partita e non abbiamo giocato bene. Non ho condiviso l’euforia delle prime giornate e non condivido ora la depressione. Mercato? Non ne parlo”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho alla vigilia del match del turno infrasettimanale contro l’Udinese all’Olimpico. Dopo il passo falso del Bentegodi con l’Hellas Verona, l’allenatore chiede equilibrio: “lasciateci tranquilli nei buoni momenti e in quelli cattivi. Vogliamo vincere la prossima partita, dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione e non in depressione. Facciamo la nostra strada che è ambiziosa ma che ha le basi nella tranquillità”. Ora c’è l’Udinese che “sa difendere e attaccare, sarà difficile da affrontare”, ha aggiunto il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Abbiamo perso una partita e non abbiamo giocato bene. Non ho condiviso l’euforia delle prime giornate e non condivido ora laone. Mercato? Non ne parlo”. Lo ha detto l’allenatore della, Josèalla vigilia del match del turno infrasettimanale contro l’all’Olimpico. Dopo il passo falso del Bentegodi con l’Hellas Verona, l’allenatore chiede equilibrio: “nei buoni momenti e in quelli cattivi. Vogliamo vincere la prossima partita, dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione e non inone. Facciamo la nostra strada che è ambiziosa ma che ha le basi nellatà”. Ora c’è l’che “sa difendere e attaccare, sarà difficile da affrontare”, ha aggiunto il ...

Advertising

sportface2016 : #RomaUdinese, il video integrale della conferenza di José #Mourinho - sportmediaset : #Roma, #Mourinho verso l'Udinese: 'Lasciateci tranquilli, basta con euforia o depressione'. #SportMediaset - G_Sciarrettasr : @OfficialASRoma 20 per Roma-Empoli per un abbonato è troppo. Almeno 14 come per l'Udinese. - CinqueNews : Roma, #Mourinho -> «Niente depressione, pensiamo a battere l’Udinese» - sportface2016 : #RomaUdinese, le parole di José #Mourinho in conferenza stampa -