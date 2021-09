Ilary Blasi quasi pronta a ritirarsi dalla tv | “Nulla è per sempre”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è una delle conduttrici più amate dell’ultimo decennio, una delle regine di Canale 5: i suoi show hannoriscosso grande successo e, da quando è approdata su Instagram, la conduttrice ha fatto il pieno di follower. Ma nel suo futuro potrebbe esserci un inatteso ritirotv. Solo pochi giorni fa,ha debuttato con una nuova trasmissione che ha suscitato un vero e proprio vespaio. Star in the Star, che già sulla carta pareva aver tratto a piene mani da due programmi targati Rai, ci ha lasciato sinsua prima puntata un sapore di déjà-vu che, secondo le indiscrezioni, avrebbe spinto Piersilvio Berlusconi a prendere provvedimenti. Questo potrebbe essere solo un piccolo ostacolo in una carriera strepitosa, ma lapare aver in mente ben ...

Advertising

StraNotizie : Ilary Blasi annuncia il suo prossimo ritiro dalla tv: “Soffro a fare le prime serate, vado a letto alle 22 di solit… - BITCHYFit : Ilary Blasi annuncia il suo prossimo ritiro dalla tv: “Soffro a fare le prime serate, vado a letto alle 22 di solit… - SuperGuidaTV : Novità domani sera per #StarInTheStar, eccole ???? #ilaryblasi @IlaryBlasiOFFC @QuiMediaset_it - MondoTV241 : Ilary Blasi: 'Soffro ad andare in prima serata' e parla di addio al piccolo schermo #ilaryblasi #starinthestar - Novella_2000 : Ilary Blasi vuole lasciare la tv e spiega il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

... condotto da, ecco che arrivano alcune novità in merito ai cambiamenti apportati al format. Andiamo a scoprire quali sono tutte le novità in arrivo per Star in the Star già dalla ...è pronta per dire addio alla tv? La conduttrice ha confessato che le prime serate la stancano sempre di più e sogna un futuro dietro le quinte. Quando appenderà il microfono al chiodo? ...In prima serata su Canale 5 torna giovedì 23 settembre il celebrity show con Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci in giuria ...Ilary Blasi racconta di stare accarezzando l'idea di lasciare il mondo della tv nel corso di un'intervista a Chi: ecco i suoi motivi.