Hysaj | «Ho scelto la Lazio per Sarri Con lui ci divertiremo»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Io esiamo maturi sotto tutti punti di vista da quando siamo partiti insieme ad Empoli. Laè sempre una squadra che ha dato fastidio a tutti, ci sono molti giocatori forti”. Così alla vigilia del match Torino-, il difensore biancoceleste Elseidè intervenuto in conferenza stampa. “Immobile è uno degli attaccanti più forti in circone. È bello averlo in squadra come anche Milinkovic, Felipe Anderson e Luis Alberto. Quando ho visto che allac’era– ha aggiunto – ed i biancocelesti mi volevano non ci ho pensato molto”. “Lapoi è una grande società. Stiamo crescendo ogni partita di più e velocemente miglioreremo il nostro modo di giocare”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj scelto

Ultime Serie A - Elseid, uno dei nuovi acquisti estivi della Lazio , terzino ex Napoli , ha rilasciato alcune ... tu e il mister, rispetto agli inizi? In estate haila Lazio nonostante le ...DANILO CATALDI: Sì, dopo Immobile abbiamol'altro marcatore di Lazio " Cagliari. È difficile,... ELSEID: Pupillo di Sarri, il terzino albanese non ha ancora peso un minuto in stagione. ...Il difensore della Lazio Elseid Hysaj ha parlato nella conferenza stampa che precede il match tra i biancocelesti e il Torino ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alla vigilia della partita tra Torino e Lazio il terzino Elseid Hysaj è intervenuto in c ...