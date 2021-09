Milan, Maldini punta un attaccante della Ligue 1 (Di martedì 21 settembre 2021) Il Milan è stato uno dei club italiani più attivi sul mercato quest’estate, eppure Maldini già sembra interessato a un nuovo innesto per completare la rosa. A stuzzicare la dirigenza rossonera è Randal Kolo Muani, attaccante francese del Nantes. Il 22enne era già stato accostato al diavolo che poi aveva virato su Pietro Pellegri. Visto l’inizio altalenante delle punte Milaniste a livello fisico, tuttavia, Maldini vuole rinforzare ulteriormente il reparto col giovane talento della Ligue 1. I 9 gol e 8 assist nello scorso campionato lasciano ben sperare per un futuro da protagonista, magari nel campionato italiano. Il giocatore è in scadenza a Giugno 2022, quindi il Milan avrebbe la possibilità di acquisirlo gratuitamente già dalla ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Ilè stato uno dei club italiani più attivi sul mercato quest’estate, eppuregià sembra interessato a un nuovo innesto per completare la rosa. A stuzzicare la dirigenza rossonera è Randal Kolo Muani,francese del Nantes. Il 22enne era già stato accostato al diavolo che poi aveva virato su Pietro Pellegri. Visto l’inizio altalenante delle punteiste a livello fisico, tuttavia,vuole rinforzare ulteriormente il reparto col giovane talento1. I 9 gol e 8 assist nello scorso campionato lasciano ben sperare per un futuro da protagonista, magari nel campionato italiano. Il giocatore è in scadenza a Giugno 2022, quindi ilavrebbe la possibilità di acquisirlo gratuitamente già dalla ...

