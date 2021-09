Consulta delle periferie, Bordoni: “Strumento strategico per riqualificare i quartieri di Roma” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Ho approfondito la mia proposta di una ‘Consulta delle periferie’ con gli amici delle associazioni e dei consorzi di autorecupero, realtà importantissime per un’economia sostenibile che vuole riqualificare il territorio con gli strumenti urbanistici previsti dalle normative”. Lo dice Davide Bordoni, consigliere e candidato della Lega alla Assemblea Capitolina, a margine di un incontro elettorale, spiegando: “L’idea di una Consulta delle periferie punta a far ripartire tutta una serie di attività amministrative e a forte indirizzo politico per valorizzare i quartieri meno centrali di Roma, anche avviando nuovi lavori pubblici. Dobbiamo declinare la sostenibilità, oltre che nella ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021)– “Ho approfondito la mia proposta di una ‘’ con gli amiciassociazioni e dei consorzi di autorecupero, realtà importantissime per un’economia sostenibile che vuoleil territorio con gli strumenti urbanistici previsti dalle normative”. Lo dice Davide, consigliere e candidato della Lega alla Assemblea Capitolina, a margine di un incontro elettorale, spiegando: “L’idea di unapunta a far ripartire tutta una serie di attività amministrative e a forte indirizzo politico per valorizzare imeno centrali di, anche avviando nuovi lavori pubblici. Dobbiamo declinare la sostenibilità, oltre che nella ...

