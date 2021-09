La neo velina Giulia? In passato Gossip esplosivo su Striscia | ecco chi è il suo famosissimo ex

(Di lunedì 20 settembre 2021) Si avvicina a grandi passi la nuova stagione dila Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5 che tornerà in onda a partire da lunedì 27 settembre. E ci saranno parecchie novità, dai presentatori alle veline. Dietro al bancone del programma Mediaset, infatti, ci sarà l'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessio Siani, per quest'ultimo prima esperienza da conduttore di uno show televisivo. "Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia dila Notizia", ha commentato Incontrada. Dunque Siani: "Evviva... questa è la notizia! Ringrazio Antonio Ricci", ha scherzato l'attore. Dunque, le veline, anche loro al debutto al tg satirico. Le bellissime che prendono il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sonoPelagatti e Talisa Ravagnini. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : neo velina

Sky Tg24

...Costantini troviamo ex fidanzate altrettanto celebri come l'attrice Martina Stella e l'exdi ... felicissimi per igenitori. Anche noi ci uniamo al coro di auguri per Primo e Federica e per ...... si tratterà, infatti, di capi con un prezzo ragionevole, un punto importante per tutte le- ...curiosa il suo primogenito Alessandro che sarebbe l'autore dei motivi che decorano la cartache ...