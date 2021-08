Senza Green Pass non si entra Rumors sull' ultima stretta | non solo ristoranti | dove sarà obbligatorio

(Di domenica 8 agosto 2021) Il primo incontro per estendere ilalle aziende si è concluso con un nulla di fatto. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Roberto Speranza e Andrea Orlando - definiti i ministri “rigoristi” - sperano almeno di cre l'obiettivo della certificazione verde per i lavoratori di quei settori in cui è già stato imposto l'obbligo ai clienti a partire da venerdì 6 agosto. Il dibattito all'interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi è sul perché mai gestori e lavoratori di tutti quei posti in cui è richiesto ilnon debbano averlo anche loro. “Ci arriveremo ...

Ultime Notizie dalla rete : Senza Green

ilGiornale.it

In particolare, non era svolta la prevista attività di controllo per la verifica del ''pass'' e all'interno degli stessi nulla veniva fatto per evitare notevoli assembramenti degli avventori. ...La cravatta : 'pass per poter dire qualunque menzognatimore di smentita'. Lo ha scritto stamane in un post pubblicato sulla Pagina Facebook - Onde d'Inverno - , la giornalista messinese Valentina ...Il sistema studiato da Zenyth (GP-CHECK) permette agli esercenti di semplificare tutte le procedure all’ingresso di ristoranti, alberghi, negozi, palestre, esercizi commerciali di ogni tipo. (05-08-20 ...Rischiano di costare cari i falsi Green Pass che alcune persone hanno acquistato tramite la rete fornendo i propri dati sensibili a degli sconosciuti ...