Messi | addio al Barcellona tra le lacrime | “Non ero pronto a tutto questo”

Leggi su tpi

(Di domenica 8 agosto 2021) Untra le. Leooggi, 8 agosto 2021, ha salutato il suodopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto presentandosi in conferenza stampa con gli occhi pieni di. In sala tutti i trofei vinti (35), la squadra al completo e il presidente del club blaugrana Laporta. “La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non sono, non è come avevo pensato. Devo diredopo 21 anni, vado via con mia moglie e tre bambini ...