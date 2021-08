Il Lussemburgo davanti a tutti nella classifica di auto per abitanti

(Di domenica 8 agosto 2021) La lotta all’inquinamento e all’eccessiva produzione di gas serra stanno spingendo diversi Paesi a promuovere e ad adottare dei veicoli alternativi allemobili, puntando ad esempio sulle biciclette (anche quelle con la pedalata assistita), oppure suglibus ecologici o treni soprattutto per gli spostamenti a breve distanza. Nonostante ciò, sembra che le persone preferiscano ancora

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lussemburgo davanti

Vasto Web

... non solo sollevando pregiudizialialla Corte di Giustizia Europea. Inizialmente, la Corte di Karlsruhe ha presentato di fronte alla Corte diuna pregiudiziale contro le ...Anzialla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di. Tanto che, secondo gli artefici di una vertenza che vede coinvolte centinaia di migliaia di insegnanti, si prospetta la ...La necessità di modellare il diritto d’autore per adattarlo alle caratteristiche della società dell’informazione è al centro del dibattito giuridico ...“I precari che non hanno diritto alla Carta del docente e che facessero causa potrebbero percepire almeno 2.500 euro di arretrati retributivi, oltre agli interessi legali”. Lo afferma l’avvocato Nicol ...