The Suicide Squad: "Inizialmente era prevista la presenza di Superman", svela James Gunn (Di sabato 7 agosto 2021) Il regista di The Suicide Squad James Gunn ha rivelato che nel film ci sarebbe dovuto essere anche Superman, almeno secondo l'idea iniziale. Sì, il film di The Suicide Squad avrebbe potuto vedere anche Superman tra i suoi protagonisti, o meglio, tra i suoi antagonisti... James Gunn ha infatti rivelato le prime idee sul cinecomic DC da lui scritto e diretto. "Quando iniziai a scrivere The Suicide Squad, una delle idee era che loro avrebbero dovuto combattere contro Superman" ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021) Il regista di Theha rivelato che nel film ci sarebbe dovuto essere anche, almeno secondo l'idea iniziale. Sì, il film di Theavrebbe potuto vedere anchetra i suoi protagonisti, o meglio, tra i suoi antagonisti...ha infatti rivelato le prime idee sul cinecomic DC da lui scritto e diretto. "Quando iniziai a scrivere The, una delle idee era che loro avrebbero dovuto combattere contro" ...

Variety : ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: 'Inizialmente era prevista la presenza di Superman', svela James Gunn… - ArrowverseITA : #peacemaker: In che modo #thesuicidesquad si collega alla serie di #hbomax? - mateuspatussi : Assisti The Suicide Squad ontem e: TUDO POR ELE - JohnLlivesagain : @ranagatt0 Spero mi arrivi in tempo, anche perché se a causa di questa cosa mi perdo the Suicide Squad probabilmente do di matto -