Saelemaekers: «Milan più forte dell’anno scorso. Sulla Champions e Giroud…» (Di sabato 7 agosto 2021) Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV: ecco le sue parole Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni. Milan – «Abbiamo un gruppo ancora più forte dell’anno scorso perché abbiamo aggiunto giocatori forti come Giroud, Maignan, Ballo-Tourè e altri. Penso che siamo più forti rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dimostrare ancora di più perché anche le altre squadre sono più forti. Bisogna lavorare tanto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Alexisha rilasciato una lunga intervista ai microfoni diTV: ecco le sue parole Alexis, centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni diTV. Le sue dichiarazioni.– «Abbiamo un gruppo ancora piùperché abbiamo aggiunto giocatori forti come Giroud, Maignan, Ballo-Tourè e altri. Penso che siamo più forti rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dimostrare ancora di più perché anche le altre squadre sono più forti. Bisogna lavorare tanto ...

