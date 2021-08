Valentino Rossi si ritira dalla MotoGP, Agostini: “La giornata più difficile per un campione” (Di venerdì 6 agosto 2021) L’annuncio del ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP, dopo 26 stagioni e 9 titoli mondiali, scuote tutto il mondo dello sport e non solo. Giacomo Agostini, loverese, è il pilota più vincente della storia con 15 Mondiali e 122 GP, commenta: “Capisco che è una giornata dura per lui, capisco che è una decisione molto sofferta perché lasci il tuo grande amore, lasci una cosa che è nata con te: ti ha dato tante gioie, tante vittorie, ti ha dato benessere. Siccome l’ho provato anche io posso dirlo: è molto dura”. Lei che cosa provò? Io pansi tre giorni. Credo che anche per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) L’annuncio del ritiro di, dopo 26 stagioni e 9 titoli mondiali, scuote tutto il mondo dello sport e non solo. Giacomo, loverese, è il pilota più vincente della storia con 15 Mondiali e 122 GP, commenta: “Capisco che è unadura per lui, capisco che è una decisione molto sofferta perché lasci il tuo grande amore, lasci una cosa che è nata con te: ti ha dato tante gioie, tante vittorie, ti ha dato benessere. Siccome l’ho provato anche io posso dirlo: è molto dura”. Lei che cosa provò? Io pansi tre giorni. Credo che anche per ...

