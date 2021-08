La 4x100 italiana vola a Tokyo | chi è Filippo Tortu | l' ultimo a tagliare il traguardo Cinque ori per l' atletica

Advertising

WorldAthletics : Stratosferica vittoria della 4x100 italiana a #Tokyo2020 Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e… - fanpage : L'Atletica italiana nella storia, oro nella staffetta 4x100 con il quartetto Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa… - insopportabile : Dopo quanto si smette di piangere di commozione per l'oro della 4x100 italiana? Chiedo per un amico. #Tokyo2020 - _SaraC_92 : RT @Ri_Ghetto: LA STAFFETTA 4X100 ITALIANA CHE VINCE L'ORO BATTENDO LA GRAN BRETAGNA DI UN CENTESIMO: EURO 2020 VIVE #Tokyo2020 - matthewse593 : RT @WorldAthletics: Stratosferica vittoria della 4x100 italiana a #Tokyo2020 Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e @FilippoTortu… -

Ultime Notizie dalla rete : 4x100 italiana

...FINALE STAFFETTAM ITALIA MEDAGLIA D'ORO L' Italia ha vinto la medaglia d'oro nella finale della staffetta 4 100 m maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 , nuovo trionfo per l'atleticaper ...Sullo sfondo, la delegazionein tribuna continuava a cantare 'Volare'. Italia, l'estate d'... Tre ori in poche ore, uno storico nellae record assoluto di medaglie olimpiche in una ...«Siamo sul tetto del mondo. E devo dire grazie agli italiani, abbiamo sentito la loro spinta da casa» commenta così a caldo Marcell Jacobs con le due dita a V per indicare i ...La decima medagli d'oro degli azzurri ha fatto impazzire i tifosi italiani sui social, e tra questi tanti volti noti dello sporto ma non solo ...