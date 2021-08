Concorso al Comune di Roma: l’elenco degli idonei, ma mancano 277 vigili per la Polizia Locale (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Concorsone al Comune di Roma si è concluso, la prova ha richiamato circa 235 mila candidati. L’obiettivo era definire i nuovi funzionari e istruttori per la Capitale e i profili ricercati erano davvero differenti. Erano 1470 i posti messi a disposizione e i 35 giorni di prove sono serviti a identificare chi tra i 3280 idonei complessivi avrebbe acquisito il ruolo. Avvocati, assistenti sociali, tecnici informatici, vigili e istruttori amministrativi: questi i profili cercati. Tutti hanno dovuto affrontare una prova unica scritta e digitale – ad eccezione dei 1000 candidati che tentavano di accaparrarsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilne aldisi è concluso, la prova ha richiamato circa 235 mila candidati. L’obiettivo era definire i nuovi funzionari e istruttori per la Capitale e i profili ricercati erano davvero differenti. Erano 1470 i posti messi a disposizione e i 35 giorni di prove sono serviti a identificare chi tra i 3280complessivi avrebbe acquisito il ruolo. Avvocati, assistenti sociali, tecnici informatici,e istruttori amministrativi: questi i profili cercati. Tutti hanno dovuto affrontare una prova unica scritta e digitale – ad eccezione dei 1000 candidati che tentavano di accaparrarsi ...

