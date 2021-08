Caldo rovente fino a Ferragosto | poi colpo di scena | le previsioni meteo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sabato 7 agosto il tempo peggiorerà fortemente sulle regioni settentrionali. Questa fase instabile tuttavia non sarà duratura e già da domenica il quadrorologico migliorerà sensibilmente. Dalla prossima settimana poi l'anticiclone africano tornerà con prepotenza su tutte le nostre regioni e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 44 gradi al Sud e grananche al Nord. La giornata di domenica risulterà quindi più stabile dappertutto, con temperature in ulteriore aumento.sempre più intenso,bollenteA ...

'Nuova settimana piuttostosull'Italia:africano e afa per giorni, con punte di oltre 40°C al Centro Sud. Anche al Nord il tempo tornerà più stabile, salvo isolati piovaschi sulle Alpi'. A dirlo è Manuel ...... la massa d'aria in arrivo si preannuncia a dir pococon temperature fino a 28/30°C a 1500 ... Questa volta ilraggiungerà anche le regioni del Nord, rimaste per buona parte dell'estate ...MILANO – “L’alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà protagonista sulla nostra Penisola, con l’ennesima ondata di caldo ...Meteo. Caldo africano in intensificazione la prossima settimana. WEEKEND CON CALDO INTENSO. Già nel corso dell'imminente weekend le temperature sono destinate a salire, a causa d ...