Tokyo 2020 | l’abbraccio di Torre Annunziata a Irma Testa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) –con gli amici della Boxe Vesuviana e in particolare con il maestro Lucio Zurlo sintetizza quello ricevuto da tutta(Napoli)., prima storica medaglia olimpica nel pugilato femminile (bronzo nella categoria 54-57 kg), si gode questo momento al ritorno in Italia dopo i trionfali giochi giapponesi: ”Nel nostro sport, e io personalmente, non siamo abituati a questi bagni di folla. L’accoglienza che sto ricevendo in questo ore è bellissima, superlativa. Tutto ciò mi fa capire che sto ...