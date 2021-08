Amadeus, non c’è due senza tre: sarà lui il conduttore di Sanremo 2022 (Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia è arrivata a sorpresa dall’edizione serale del Tg1: Amadeus condurrà il suo terzo Festival di Sanremo. La 72ma edizione che si svolgerà nel 2022 dal primo al 5 febbraio. «È incredibile, non vedo l’ora», ha dichiarato Amadeus. Reduce dalla trionfale edizione del 2020 e dalla stoica, e anche storica, edizione del 2021, che si è tenuta con l’Ariston privo causa Covid di spettatori, subito dopo l’ultimo Festival il conduttore aveva escluso la possibilità di un suo terzo Sanremo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia è arrivata a sorpresa dall’edizione serale del Tg1: Amadeus condurrà il suo terzo Festival di Sanremo. La 72ma edizione che si svolgerà nel 2022 dal primo al 5 febbraio. «È incredibile, non vedo l’ora», ha dichiarato Amadeus. Reduce dalla trionfale edizione del 2020 e dalla stoica, e anche storica, edizione del 2021, che si è tenuta con l’Ariston privo causa Covid di spettatori, subito dopo l’ultimo Festival il conduttore aveva escluso la possibilità di un suo terzo Sanremo.

