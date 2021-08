Il sindaco di New York è stato denunciato per molestie sessuali

bettabettanesi : @LUDOVICOTODINI , sindaco #democratico: “100 dollari a chi si #vaccina” - _A_mors : RT @Canone_Inverso_: Il sindaco di New York #deBlasio chiede al governatore #Cuomo di dimettersi o affrontare l'impeachment - Davide64662104 : IL SINDACO DEM DI NEW YORK ORA È NELLA BUFERA, LE INDAGINI HANNO CONFERMATO CHE HA MOLESTATO SESSUALMENTE 11 DONNE.… - Marfagna : RT @Canone_Inverso_: Il sindaco di New York #deBlasio chiede al governatore #Cuomo di dimettersi o affrontare l'impeachment - francesco031066 : RT @Canone_Inverso_: Il sindaco di New York #deBlasio chiede al governatore #Cuomo di dimettersi o affrontare l'impeachment -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco New

Il presidente Biden, la speaker della Camera, Pelosi, e ildiYork, De Blasio (che punta a sostituirlo), hanno chiesto a Cuomo di rassegnare le dimissioni. Le prossime elezioni sono in ...L'evento è stato anticipato di una settimana, come spiega ilMaurizio Paoletti. 'Non ... L'incredibile origine del blues tra Cefalù eOrleans, all'Auditorium Borelli. Alle 21.15 Erios Junior ...L’eleganza così come la dignità e lo stile non sono cose che si possono imparare. E il sindaco Agnelli per sua sfortuna, non è venuto al mondo con queste qualità. Nei giorni scorsi gli avevamo posto a ..."Cuomo ha commesso molestie e aggressioni sessuali ed intimidito una persone che lo denunciava è più che chiaro che non è qualificato all'incarico e non può più essere governatore. Deve dimettersi e s ...