Gli incendi circondano Atene. E non solo: fiamme in Sicilia e Turchia (Di mercoledì 4 agosto 2021) La capitale della Grecia oggi è stata avvolta dal fumo. In Turchia ci sono stati otto morti Gli incendi estivi stanno colpendo non solo l'Italia ma anche buona parte del Mediterraneo, molti sono di origine dolosa. La situazione più grave in queste ore riguarda la Grecia. Oltre mille persone di alcuni villaggi a circa 30 chilometri da Atene hanno dovuto abbandonare le loro case a causa degli incendi che si sono sviluppati sul monte Parnitha. Sono 81 i focolai scoppiati nella zona contro cui 500 vigili del fuoco con aerei ed elicotteri stanno tentando di contenere le fiamme.

